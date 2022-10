Roma-Napoli, Spalletti spera di recuperare Anguissa per il match dell’Olimpico

Spalletti spera nel recupero di Frank Anguissa per il big match all'Olimpico contro la Roma. Al suo posto potrebbe giocare Ndombele. Massimo Ugolini, inviato Sky, ha dato un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del centrocampista camerunese: "In teoria potrebbe addirittura farcela per Roma, è molto difficile ma è un desiderio di Spalletti perchè è un giocatore molto importante e prezioso. Tuttavia le alternative sono valide con Ndombele che non ha ancora i 90 minuti nella gambe ma ha giocato alla grande con il Bologna”.