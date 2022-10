Roma, ecco le parole del nuovo coro tormentone della Curva Sud

A Marassi è riecheggiato nel settore ospiti un nuovo coro coinvolgente come lo era "I brividi mi vengono"

E’ stato udito all’Olimpico, ed è risuonato forte ieri a Marassi. La curva Sud ha un nuovo coro che potrebbe diventare un tormentone come accaduto con “I brividi mi vengono” la scorsa stagione. Dopo il normale periodo di apprendimento del testo ora le note risuonano chiare e contro il Napoli si cercherà di far cantare tutto il settore. Ecco il testo: “AS Roma unico amore anche quest’anno ti vogliam Campione/ ti seguiremo ovunque andrai siamo la Sud e non ti lasceremo mai. Nonostante la diffida prima o poi ritornerò. Sono un Ultras della Roma, sola mai ti lascerò”.