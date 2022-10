Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Manchester United vuole acquistare Abraham

Il club giallorosso valuta Tammy circa 80 milioni di euro e non è intenzionato, per ora, a privarsi dell'inglese.

Tammy Abraham non sta attraversando un buon momento ma le voci di mercato intorno a lui non si placano. Secondo quanto riferito dal giornalista inglese Simon Phillips al sito Givemesport il Manchester United sta pensando di acquistare l'ex Chelsea nella prossima estate. Ten Hag è a caccia di un centravanti. Martial non convince dal punto di vista fisico e Cristiano Ronaldo lascerà i Red Devils dopo le numerosi voci degli ultimi mesi. La Roma valuta Abraham circa 80 milioni di euro e non è intenzionata, per ora, a privarsi dell'inglese.