Helsinki-Roma, sold out la Bolt Arena. Attesi oltre 500 tifosi giallorossi

Questa settimana non ci sarà l'Europa League, appuntamento rimandato a giovedì 27. La Roma sarà di scena in Finlandia dove troverà molto freddo ma uno stadio caldissimo. L'Helsinki ha comunicato sul proprio sito il sold out della Bolt Arena. Esauriti anche i biglietti del settore ospiti: "La Roma ha acquistato tutti i biglietti a disposizione, ovvero 537 biglietti, e a differenza delle precedenti partite casalinghe di Europa League, questa volta non verrà rilasciato alcun biglietto dalle prenotazioni della Uefa". La squadra di Mourinho dovrà conquistare i tre punti per continuare la rincorsa al secondo posto nel girone.