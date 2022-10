Roma, tutti Mady per Camara. E ora c’è da rincorrere Kvaratskhelia

Non è a cinque stelle, anche se alcune recensioni potrebbero illudere sia così. Ma è funzionale, comoda e soprattutto ha ravvivato un reparto troppo piatto, troppo monocorde. La Camara con vista di Champions di Mourinho si chiama Mady. Un ragazzo arrivato in punta di piedi da Atene chiamato a sostituire uno dei giganti del suo settore: Wijnaldum. Non lo ha fatto nel primo mese e mezzo. Mou non lo riteneva pronto e guardando alcune falle tattiche forse prontissimo non lo è ancora. Però il tempo stringe. Così lo Special One in queste due settimane ha riservato a Camara un trattamento Special: supplemento tattico, discorsi motivazionali (“La qualità è anche nella testa, non solo nelle gambe”) e fiducia. Prima a Siviglia dove è entrato per 45 minuti, poi a Genova dove è partito per la prima volta titolare. Ha corso, picchiato e ha dato ritmo al centrocampo. Un esordio positivo che i tifosi hanno sottolineato con applausi (a Marassi) e commenti sui social. Non una Camara dei sogni sia chiaro, ma quel che serve in questo ultimo tour de force prima della lunga sosta.