Spal, De Rossi: “Avrò tempo per tornare a Roma, su una panchina o sull’altra”

Il tecnico della squadra ferrarese dopo il ko in Coppa Italia: "Mi dispiace non incrociare la Roma? Mi dispiace aver perso..."

Non sarà l'11 o il 18 gennaio 2023 la data del ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico romanista, per la prima volta da allenatore. Il nuovo tecnico della Spal aveva la possibilità di guadagnarsi l'ottavo di Coppa Italia contro i giallorossi, ma a passare è stato il Genoa per 1-0. Lo stesso De Rossi ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' nel postpartita: "Non so se la squadra ha fatto vedere il mio carattere, ho visto una squadra encomiabile che ha dato tutto. Ci sono tante cose che devo sistemare ma dal punto di vista umano e professionale mi fanno ben sperare perchè l'impegno non manca mai".