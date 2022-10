Roma, formato trasferta: in Serie A solo Napoli e Atalanta tengono il passo

La Roma 2.0 di Mourinho è una squadra da trasferta. Ieri sera contro la Sampdoria, grazie al gol su rigore di Lorenzo Pellegrini, i giallorossi centrano la quarta vittoria (terza consecutiva) in campionato lontano dall'Olimpico. Dopo l'1-0 con la Salernitana, il 2-1 contro Empoli e Inter, è arrivato un altro successo di misura per 1-0 con la Samp. Aggiungendo il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus, i punti raccolti in trasferta dalla squadra di José Mourinho sono ben 13. Solo il Napoli (prossimo avversario dei giallorossi all'Olimpico, domenica alle 20:45) e l'Atalanta tengono il passo della Roma nelle gare esterne. L’anno scorso, a questo punto della stagione, i giallorossi avevano ottenuto solo 6 punti in trasferta, vincendo con Salernitana e Cagliari, e avevano già perso il derby con la Lazio (3-2) e il big match contro la Juventus (1-0).