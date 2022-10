Coppa Italia, Roma-Genoa l’11 o il 18 gennaio: biglietti in vendita dal 21 ottobre

Sarà Roma-Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi riceveranno all'Olimpico in gara unica la squadra rossoblù, che oggi ha eliminato la Spal di Daniele De Rossi. La data ufficiale non è ancora stata stabilita, ma è lo stesso club capitolino a confermare con una nota ufficiale: "Roma-Genoa si disputerà in gara unica allo stadio Olimpico in una data tra l’11 e il 18 gennaio 2023. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 21 ottobre!"