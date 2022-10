Roma alla Mou: solida e cinica. E nel secondo tempo non subisce (quasi) mai gol

Un bellissimo risveglio per i tifosi della Roma e una grande soddisfazione per i 2000 ‘parrucchieri’ (vedi striscione di Firenze nel 2001) presenti ieri a Marassi. I giallorossi si godono il quarto posto e un’ottima solidità del pacchetto arretrato. Settima vittoria in campionato, sesto 1-0 e per la nona volta la porta è rimasta inviolata nel secondo tempo. La Roma negli ultimi 45’ ha subito solo tre gol, e tutti nella debacle della Dacia Arena. E’ la squadra che na ha presi di meno insieme a Juventus e Udinese. La difesa funziona in modo eccellente grazie ad un super Smalling e al rendimento in crescendo di Mancini e Ibanez. Tutti elementi che portano il quarto posto in campionato e il terzo nella classifica delle reti subite (9). Ieri Mourinho non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Abbiamo giocato con cuore e anima anche se qualcuno la penserà diversamente”. Domenica stress test importante per la difesa giallorossa. Allo stadio Olimpico arriverà il Napoli primo in classifica e con una media di 2.5 gol a partita.