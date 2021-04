Allegri a Roma, ma è Sarri il favorito: previsto summit con Pinto

Piace Nandez per il centrocampo. De Rossi guarito dal Covid. Intanto il Consiglio Federale vara la norma anti Superlega

Archiviata l'ennesima debacle in campionato, per la Roma arriva il momento di preparare la sfida con il Manchester United . A Trigoria i giallorossi si sono allenati con in testa la semifinale di andata di Europa League. E' Ibanez a tracciare la rotta : "Testa, cuore e concentrazione!". All'Old Trafford ci sarà Edin Dzeko a guidare i giallorossi: il bosniaco, intanto, ha contribuito a sensibilizzare riguardo le vaccinazioni anti Covid nell'ambito della Settimana dell'immunizzazione organizzata dall'Unicef. Il mondo giallorosso è concentrato sul presente, ma anche sul futuro: balla ancora il nome dell'allenatore che dal prossimo anno guiderà la squadra.

In una giornata in cui la FIGC si è definitivamente cautelata da altre minacce stile Superlega è stato anche ufficializzato il calendario per gli ultimi impegni della Serie A: per la Roma spicca il derby con la Lazio, in programma sabato 15 maggio alle 20.45. Un appuntamento al quale negli anni hanno preso parte anche due leggende come Totti e De Rossi. L'ex numero 10 ha sfruttato oggi Instagram per scatenare l'hype dei tifosi riguardo i suoi prossimi progetti futuri: "Siamo quasi pronti". Nessun dettaglio ulteriore, la curiosità è tanta. Sullo stesso social è invece arrivata la splendida notizia della guarigione di Capitan Futuro dal Covid-19. Lo ha annunciato la moglie Sarah Felberbaum: trentasette giorni dopo, la coppia si è finalmente riunita.