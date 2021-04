Roma, Ibanez vede il Manchester United: “Testa, cuore e concentrazione” – FOTO

Il difensore brasiliano è già proiettato alla semifinale di andata di Europa League

"Testa, cuore e soprattutto concentrazione". Messaggio chiaro e significativo quello lanciato su Twitter da Roger Ibanez al termine dell'allenamento odierno. La testa del brasiliano e di tutti gli altri membri della rosa della Roma è ovviamente proiettata alla semifinale di andata di Europa League contro la corazzata Manchester United. Per l'impresa servirà una prestazione diversa dell'ultima offerta in campionato con il Cagliari, alla quale il difensore non ha preso parte per squalifica. All'Old Trafford Ibanez sarà invece titolare, in una gara che vale una stagione per i giallorossi.