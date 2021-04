De Rossi e Sarah Felberbaum di nuovo insieme: dolce abbraccio post Covid – FOTO

Trentasette giorni dopo l'attrice e l'ex capitano della Roma si sono ritrovati insieme: Daniele aveva contratto il Coronavirus nel ritorno della Nazionale

Un tenero abbraccio e tanta, tantissima emozione. Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si sono finalmente ricongiunti. L'ex capitano giallorosso è tornato a casa ed ha potuto riabbracciare la compagna dopo aver smaltito il Coronavirus. "Trentasette giorni dopo"il messaggio dell'attrice, visibilmente emozionata nel ritrovare il suo amato. De Rossi aveva contratto il Covid nel ritorno della Nazionale, di cui era da poco diventato collaboratore tecnico. Il centrocampista è stato tra i soggetti coinvolti nel cluster azzurro, nel quale si sono contati in tutto 7 giocatori e 4 componenti dello staff del c.t. Roberto Mancini. Una sintomatologia molto accentuata e un grande spavento per De Rossi, che in un audio divenuto virale su Whatsapp aveva descritto le sue sensazioni nel momento più duro della malattia: "Ho una polmonite interstiziale bilaterale. Sentivo tutto ovattato, non posso curarmi a casa". Ricoverato allo Spallanzani, De Rossi è stato poi dimesso lo scorso 13 aprile. Ora, finalmente, è tornato tra le braccia della sua Sarah.