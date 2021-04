Roma, Sarri in pole e rivoluzione in rosa: dalla difesa all’attacco, ecco i nomi

La prossima stagione sarà quella della ricostruzione: cambia la panchina ma anche la rosa, con nuovi innesti per i giallorossi che devono invertire la rotta dopo un campionato deludente

La Roma naviga ancora incerta nelle acque del futuro. Nonostante ad oggi non sia ancora chiaro quale tipo di competizione giocherà il prossimo anno, una cosa sembra limpida: ci sarà una rivoluzione. Anche se Fonseca dovesse portare in bacheca l’Europa League, il suo futuro sarà lontano dalla Capitale. Per questo la prima novità sarà un volto nuovo in panchina. Come è ormai noto, i nomi in pole sono quelli di Allegri e Sarri. Per l’ex Chelsea la pista è calda e in giornata potrebbe esserci anche un summit tra l’entourage e Tiago Pinto, mentre Allegri sarebbe in queste ore nella Capitale e non è escluso un incontro con la dirigenza. Non solo la prima squadra, Alberto De Rossi in Primavera è pronto a chiudere un ciclo e al suo posto potrebbe salire Piccareta dall'Under 17. L'idea è di cercare di avere uno stile di gioco simile per entrambi i gruppi, in modo da facilitare la spola dei giocatori in prima squadra. Allenatore nuovo, staff nuovo. Ma non solo. C'è l'ipotesi di affiancare permanentemente una figura a Savorani, il preparatore dei portieri, così come è successo a inizio 2021 con Sebino Oliva. Un altro nome è quello di Cesaretti, attualmente in Primavera. La rivoluzione potrebbe esserci anche nello staff medico, con qualche cambiamento all'orizzonte.