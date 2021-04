Diletta Leotta e Ryan Friedkin avvistati insieme in un hotel a Roma

Alla base della rottura tra la conduttrice e l'avvocato turco Can Yaman ci sarebbe anche una liaison con il figlio del proprietario della Roma

Clamorosa indiscrezione riguardante Diletta Leotta: la rottura tra la nota presentatrice e il suo ormai ex fidanzato Can Yaman sarebbe dovuta a Ryan Friedkin. Secondo quanto riferisce il portale Dagospia la storia d'amore tra i due sarebbe iniziata da poco più di una settimana. I due sarebbero già stati avvistati insieme in un hotel di Roma. Proprio a causa della nascita di questa liaison con il figlio del proprietario della Roma Dan Friedkin la conduttrice si sarebbe convinta ad interrompere la precedente relazione con l'attore, modello e avvocato turco. La Leotta e Yaman avevano in programma un film da girare insieme, prodotto da Pietro Valsecchi. Sarebbe stata proprio la pellicola cinematografica il motivo dell'incontro tra i due. In un primo momento la causa della rottura sembrava essere stata un pesante litigio: elemento a cui si aggiungono, ora, le indiscrezioni di un amore vicino a sbocciare con il vicepresidente giallorosso.