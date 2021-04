Trigoria, inizia la missione Manchester United: a parte Pedro e Calafiori

Roma a lavoro in vista della semifinale di Europa League. Anche Mirante ha svolto solo differenziato

Archiviata l'ennesima figuraccia in campionato per la Roma è arrivato il momento di concentrarsi sul Manchester United. Per la partita più importante della sua gestione Fonseca punterà, nei 3 giorni di lavoro a disposizione a Trigoria, ad avere nella miglior condizione possibile i giocatori appena rientrati in gruppo, su tutti Smalling e Spinazzola.

INDISPONIBILI - Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio Pedro: risentimento muscolare alla coscia, rientro da definire Antonio Mirante: affaticamento all'adduttore, rientro da definire Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO - Consueta divisione in due gruppi per i giallorossi, con lavoro specifico per chi è sceso in campo con il Cagliari. Si sono allenati individualmente Pedro, Calafiori e Mirante. Prosegue il programma personalizzato di Nicolò Zaniolo.

La probabile formazione di Manchester United-Roma - A Old Trafford dentro i titolari per la partita che vale una stagione. Conferma dal 1' per Smalling, in campo anche Spinazzola che a Cagliari ha giocato uno spezzone di match. A centrocampo rientra Veretout. In avanti c'è Dzeko con Mkhitaryan e Pellegrini a supporto. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.