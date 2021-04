Roma, Dzeko testimonial Unicef a sostegno dei vaccini anti Covid – FOTO

L'attaccante bosniaco ha lanciato un importante messaggio: "Prendiamoci cura gli uni degli altri"

Edin Dzeko in prima linea a sostegno dei vaccini anti Covid. L'attaccante della Roma, che qualche mese fa aveva contratto il coronavirus, ha voluto lanciare un messaggio sui social in occasione della Settimana dell'Immunizzazione indetta dall'Unicef, di cui è da tempo testimonial. Ecco le sue parole: "La pandemia ci ha mostrato quante vite possono essere capovolte in un istante, ma grazie ai vaccini potremo socializzare di nuovo e trascorrere del tempo insieme. È importante continuare a rispettare le misure, indossare le mascherine, mantenere le distanze, prestare attenzione all'igiene e, cosa più importante, prendersi cura l'uno dell'altro".