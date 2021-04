Calciomercato Roma, occhi puntati su Nandez

Il giocatore del Cagliari stuzzica l'appetito dei giallorossi

La Roma pensa a Nahitan Nandez per il prossimo anno. Il centrocampista del Cagliari, scrive Tuttomercatoweb, potrebbe essere un ottimo rinforzo per il reparto, che in queste ultime uscite non sembra girare molto bene. Villar è in netto calo e Diawara non sembra dare troppe certezze, L'ex Boca è apprezzato non solo in Italia, ma anche all'estero e per questo, qualora la Roma volesse affondare il colpo finale, dovrà vedersela con la concorrenza. L'anno scorso Nandez piaceva molto al Napoli anche se alla fine non se n'è mai fatto nulla.