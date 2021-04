Manchester United, scintille tra Maguire e Fred con il Leeds: “Idiota del c***o”

Il difensore inglese avrebbe speso parole tutt'altro che dolci per il compagno di squadra

Una super squadra con un animo non proprio sereno. Un nervosismo, quello del Manchester United, che la Roma si augura di ritrovare anche giovedì prossimo nell'andata delle semifinali di Europa League. La deludente prestazione nel pareggio con il Leeds per 0-0 nell'ultimo turno di Premier League non è stata digerita da alcuni giocatori. Stando a quanto riferito dall'edizione online del Times gli animi in campo sarebbero stati piuttosto incandescenti. Il difensore Maguire si sarebbe rivolto a Fred in maniera tutt'altro che tenera: "Idiota del c***o" l'insulto rivolto dall'inglese al centrocampista. Un comportamento su cui è tornato anche nel post partita il tecnico Solskjaer: "Abbiamo un gruppo esigente, tutti pretendono molto dai compagni. Le richieste sono alte, sia in allenamento che in partita". Non è la prima volta che Maguire si rivolge così a un compagno di squadra: in occasione del pareggio con il Crystal Palace la sua vittima era stato Rashford, definito "Fo****a testa di c***o".