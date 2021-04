Serie A, il calendario della Roma dalla 35a alla 37a: derby sabato 15 maggio

La Lega Serie A ha reso noti date, orari e tv delle giornate di ritorno dalla 16esima alla 18esima

La Lega Serie A ha diramato orari e programmazione tv del calendario delle giornate dalla 35esima alla 37esima. Si attendeva soprattutto la data definitiva e ufficiale del derby contro la Lazio, confermata per sabato 15 maggio alle ore 20.45. Questo perché il recupero tra Lazio e Torino è stato calendarizzato ufficialmente per martedì 18 maggio alle 20.30. Nella 16esima giornata di ritorno la Roma ospiterà il Crotone domenica 9 maggio alle 18 (tre giorni dopo Roma-Manchester United), poi Inter-Roma mercoledì 12 maggio alle 20.45 e appunto il derby capitolino il 15 maggio. Da stabilire ancora date e orari dell'ultima giornata di campionato che i giallorossi giocheranno in casa dello Spezia nel weekend del 22-23 maggio.