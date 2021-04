Roma, Sarri sorpassa Allegri? Oggi il summit con Pinto

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, la Roma sonda il terreno per la panchina

Potrebbero essere ore decisive per la panchina della Roma. Contro il Cagliari è arrivata la decima sconfitta stagionale e, anche in caso di vittoria dell'Europa League, il futuro di Fonseca sarà altrove. Allegri e Sarri sono in pole per sostituire il portoghese, anche se al momento sembra essere l'ex Napoli e Chelsea in vantaggio. L'agente dell'allenatore infatti è in Italia e oggi potrebbe esserci un incontro con Tiago Pinto. Sarri è convinto che la rosa giallorossa sia un'ottima base da cui partire, puntellandola con alcuni innesti per renderla ancora più competitiva. Dall'altra parte c'è Allegri, conteso dai giallorossi ma anche dalla Juventus, che non sembra soddisfatta della prima stagione di Pirlo.