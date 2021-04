Figc, varata la norma anti-Superlega: “Fuori dalla Serie A chi partecipa”

Il presidente della FIGC Gravina: "Affiliazioni solo per chi rientrerà nelle competizioni Uefa e Fifa".

La FIGC ha varato la norma anti Superlega nell'odierno Consiglio Federale. È stato modificato l'articolo 16 delle Noif, 'Decadenza e revoca dell'affiliazione', con la Federazione che ha aggiunto un ulteriore passaggio: "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC". La partecipazione a questi tornei organizzati da associazioni private comporta dunque la decadenza dell'affiliazione dalla Federazione. A confermarlo, in sede di Consiglio Federale, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: "Una norma anti SuperLega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserita in una riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato".