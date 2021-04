Totti, mistero sulla sua nuova avventura: “Siamo quasi pronti”. I tifosi sognano

L'ex Capitano giallorosso svelerà il suo nuovo progetto, che ora tiene col fiato sospeso i supporters romanisti

Totti tiene col fiato sospeso i tifosi della Roma. Su Instagram l'ex Capitano ha infatti pubblicato un messaggio misterioso "Siamo quasi pronti", come didascalia a una sua foto. Sono molte le persone curiose che vogliono capirci di più: anche suoi amici, come Toni e Vieri, hanno commentato così: "Quando ce lo dici il nuovo progetto?", la domanda dell'ex giallorosso, mentre l'interista Bobo scrive: "Per cosa?". Segno di un progetto top secret, per ora. La maggior parte della piazza giallorossa spera che possa essere il momento del suo grande ritorno nella Roma, che con la nuova proprietà è più reale. Lo stesso Tiago Pinto ha stretto rapporti lavorativi con Totti, per parlare dei suoi assistiti, e ne è rimasto entusiasta. Fino ad ora non se n'è mai fatto nulla, ma chissà che a breve si possano aprire nuovi scenari futuri dove club e bandiera si riabbracceranno.