Allegri a Roma va pranzo con Righetti: l’hashtag fa impazzire i tifosi – FOTO

Il tecnico e l'ex giocatore della Roma si sono immortalati al tavolo di un ristorante nella Capitale

Massimiliano Allegri è a Roma. Troppo poco per dire se il matrimonio tra l'ex tecnico della Juventus e i giallorossi si farà, ma abbastanza per far sognare i tifosi riguardo la possibilità di vederlo alla guida del club di Friedkin. L'allenatore toscano si è intrattenuto in un pranzo per le vie del centro con l'ex giocatore e attuale volto di Roma TV Ubaldo Righetti. Tanti sorrisi e uno scatto, trasformato in una storia Instagram subito divenuta virale. A far letteralmente scatenare l'immaginario della piazza romanista l'hashtag "#StateAllegri", da molti visto come il segnale che la possibilità di vederlo sedere in panchina non sia più solo una suggestione. Gli ultimi sviluppi, in realtà, raccontano di come il favorito numero 1 sia Maurizio Sarri: contatti avviati da tempo e un summit tra l'entourage e Tiago Pinto, c'è l'intenzione di andare fino in fondo. La pista Allegri, dopo il feeling sbocciato lo scorso ottobre, sembrava essere bruscamente rallentata. Occhio però a possibili colpi di scena: la corsa alla panchina della Roma è appena entrata nella sua fase cruciale.