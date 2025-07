Mercato Roma LIVE: attesa Wesley. Ghilardi si avvicina. Bagno di folla per Ferguson

Tutte le notizie del calciomercato giallorosso in diretta: l'attaccante irlandese del Brighton è atteso oggi in città, previsti colpi anche in difesa

Redazione 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 22:22)

Fine settimana bollente sul mercato per la Roma che vuole chiudere più colpi possibili per dare a Gasperini nuovi rinforzi. El Aynaoui è arrivato a Fiumicino ieri sera, Ferguson arriverà stasera alle 19.55 a Ciampino. Ultimatum al Flamengo per Wesley. Occhi anche in difesa dove il nome più caldo è Ghilardi.

MERCATO ROMA - LIVE

Ore 22:03 - Neil El Aynaoui è un nuovo giocatore della Roma. È ufficiale il primo colpo dell'estate giallorossa. Il marocchino ha firmato un contratto fino al 2030 e vestirà la maglia numero 8.

Ore 20:35 - Accoglienza da brividi per l'attaccante irlandese con cori e applausiper lui. L'ormai ex Brighton ha scattato tante foto e firmato maglie e cappellini. Adesso svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Già martedì dovrebbe essere a disposizione di Gasperini per il primo allenamento con la squadra.

Ore 20:32 - Ghilardi si avvicina alla Roma. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, la trattativa per il difensore centrale è in fase avanzata. Il giocatore gradisce la destinazione, manca l'accordo con il Verona che chiede circa 10-11 milioni di euro.

Ore 19:59 - Sale il numero di tifosi pronti a dare il proprio calore a Evan Ferguson. L'attaccante arriverà a Ciampino tra pochi minuti e ad attenderlo sono presenti circa 70 sostenitori giallorossi.

Ore 19:28 - Slitta l'arrivo di Ferguson nella Capitale. L'irlandese arriverà a Ciampino intorno alle 20:20. All'aeroporto ci sono già circa 50 tifosi ad attenderlo per accoglierlo.

Ore 19:22 - Contatti continui tra la Roma e il Verona per trovare l'accordo per il trasferimento di Ghilardi, riporta Sky Sport. Il calciatore oggi si è allenato con Suslov e Mosquera e non ha preso parte all'amichevole col Rovereto.

Ore 18:46 - Nuovi aggiornamenti sul fronte Wesley. Come rivela Fabrizio Romano, l'offerta da 25 milioni più bonus è arrivata dalla Roma due giorni fa e l'accordo è alle fasi finali. Il Flamengo, però, vuole prima trovare un sostituto per la fascia destra.

Ore 18:20 - Sono ore decisive per l’arrivo di Wesley alla Roma. Come riporta Sky Sport i giallorossi hanno presentato un’offerta ufficiale al Flamengo da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Adesso si aspetta la risposta del club rossonero mentre il brasiliano spinge per il trasferimento.

Ore 18:10 - Novità anche sul fronte Ghilardi. Il difensore del Verona non è stato convocato per l'amichevole contro il Rovereto. La Roma ha individuato lui come primo rinforzo per la difesa.

Ore 16.10 - La Roma ha accelerato per Wesley. Massara vuole chiudere al più presto e secondo Sportmediaset, avrebbe dato un ultimatum al Flamengoper la chiusura dell'affare. Il termine è previsto nella giornata di domani

Ore 15.50 - Fine della telenovela Rios. Il centrocampista colombiano andrà al Benfica. Al Palmeiras andranno 30 milioni, pagabili in 3 rate. Il club lusitano pagherà il 10% di quota del giocatore. E, stando a quanto detto da Fabrizio Romano, il giocatore è atteso a Lisbona la prossima settimana.

Ore 15.30 - La Roma punta forte su Ghilardi e potrebbe inserire qualche giovane per far scendere il prezzo fissato dal Verona di 12 milioni. Infatti, come riporta la Gazzetta Regionale, Cherubini potrebbe essere inserito nell'affare. I due giocatori, hanno entrambi lo stesso procuratore

Ore 14.56 - In attesa dell'arrivo dell'attaccante irlandese, arrivano conferme sulle cifre del suo trasferimento. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma se vorrà riscattare Ferguson, dovrà sborsare 40 milioni

Ore 14.30 - Oggi è il Ferguson-Day. L'attaccante irlandese atterrerà a Ciampino alle 19.55. Il suo arrivo, si aggiunge a quello di El Aynaoui. La nuova Roma, inizia a prendere sempre più forma

Ore 12:53 - Come riporta Sky Sport, Pierluigi Golliniè in viaggio verso Cremona per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Cremonese. Si dovrebbe trattare di prestito secco.

Ore 11:56 - Niente Sunderland per Laurienté: come riportano Fabrizio Romano e Sky Sport, infatti, nonostante fosse volato in Portogallo per unirsi al suo nuovo club l'attaccante del Sassuolo non ha trovato l'accordo contrattuale con la società inglese e farà dunque ritorno in Italia.

Ore 11:36 - Evan Ferguson è atteso in giornata nella Capitale per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Chiusi tutti gli accordi con il Brighton. Lo riporta SportMediaset.

Ore 11:33 - Come riporta Relevo, tra Roma e Veronamanca l'accordo per il trasferimento di Ghilardi. I due club sono in stretto contatto. Gli scaligeri chiedono almeno 10 milioni di euro garantiti, con l'inserimento di bonus.

Ore 11:00 - Richard Rios sarà un nuovo giocatore del Benfica. Dal Portogallo ne sono sicuri: il Palmeirasha accettato un'offerta da 28 milioni di euro. Il centrocampista colombiano, vicino alla Roma fino a pochi giorni fa, già domani volerà verso l'Europa.

Ore 10:45 - Manca solamente il comunicato ufficiale dei due club, poi El Aynaoui sarà un nuovo giocatore della Roma. Ma quanto impatterà il suo acquisto sul bilancio giallorosso? Secondo Calcio&Finanza, salvo rinnovi o adeguamenti di stipendio, a partire dal prossimo esercizio El Aynaoui peserà un totale di 7.18 milioni di euro annui per i cinque anni di contratto.

Ore 9:19 - Come riporta Calciomercato.it, ora le priorità della Roma sono tre: Wesley, che è a un passo; Ghilardi, per cui la trattativa è caldissima; un centrocampista con caratteristiche difensive, come il De Roon dell'Atalanta o simile al brasiliano André del Wolverhampton.

Ore 8:30 - Wesley è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa: come scrive Il Corriere della Sera, la trattativa è in dirittura d'arrivo. La Roma ha offerto 25 milioni più 5 di bonus e il via libero definitivo del Flamengo è atteso a breve.

Ore 8:00 - Per El Aynaoui, sbarcato nella tarda serata di ieri a Fiumicino, oggi sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club giallorosso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ore 7:30 - Evan Ferguson è atteso oggi (o al massimo domani, in caso di problemi burocratici) in città. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Sarà il secondo colpo del mercato estivo della Roma. Il suo trasferimento nella Capitale avviene in prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni.

Ore 00:26 - Dopo aver chiuso per El Aynaoui e Ferguson e con la trattativa per Wesley in via di definizione, la Roma sta pensando di andare avanti con decisione anche per portare nella Capitale il difensore Ghilardi del Verona. Lo riporta Fabrizio Romano. Presto ci saranno nuovi contatti tra i due club, dopo che il 22enne ha detto 'sì' al progetto giallorosso rispetto ai due club spagnoli che si erano fatti avanti per lui.