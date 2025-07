Roma, ecco quanto impatterà sul bilancio l’acquisto di El Aynaoui

Manca solamente l'ufficialità del trasferimento da parte della Roma e del Lens, ma si può già dire che Neil El Aynaoui è un nuovo giocatore giallorosso. Il centrocampista marocchino, sbarcato a Fiumicino ieri sera, in giornata svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto quinquennale con la società capitolina. Si tratta del primo acquisto della sessione estiva di calciomercato della Roma, per una cifra complessiva di 25 milioni di euro di cui 22 milioni di base fissa. Fino al 2030, invece, il classe 2001 percepirà 1.5 milioni netti a stagione. Ma quanto impatterà il suo acquisto sul bilancio giallorosso? La risposta arriva da un approfondimento di Calcio&Finanza: l’operazione, considerando l’ammortamento del cartellino acquisito dal Lens, impatterà sul bilancio della stagione 2025-26 per un totale di 4.4 milioni di euro, considerando i 22 milioni di base fissa. A questi va aggiunto lo stipendio lordo che il club giallorosso garantirà al centrocampista, pari a 2.78 milioni. In totale, quindi, El Aynaoui avrà un peso nel prossimo bilancio (che si chiuderà al 30 giugno 2026) per un totale di 7.18 milioni di euro che si ripeteranno per tutti i cinque anni di contratto, a meno di rinnovi e di aumenti di stipendio che andranno a impattare, logicamente, sui bilanci futuri.