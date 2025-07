Calciomercato Roma, Gollini in viaggio verso Cremona per visite mediche e firma

Pierluigi Gollini, come noto ormai da giorni, non disputerà la prossima stagione con la maglia della Roma. Il secondo portiere giallorosso, come racconta Sky Sport, è infatti in viaggio verso Cremona per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Cremonese. Dovrebbe trattarsi di un'operazione in prestito secco, dunque a fine campionato l'estremo difensore bolognese tornerà nella Capitale. Ora la Roma dovrà sostituirlo con un altro secondo portiere.