Ghilardi, la Roma cerca l’accordo con il Verona. Ecco la richiesta degli scaligeri

Il nome più caldo per rinforzare la difesa della Roma in queste ore è sicuramente quello di Daniele Ghilardi. Il 22enne, che ha già detto 'sì' al trasferimento nella Capitale, pochi mesi fa ha rinnovato con l'Hellas Verona fino al 2028 ma i due club sono in continuo contatto per trovare l'accordo e completare l'operazione. La richiesta degli scaligeri, come riporta Relevo, è di 10 milioni di euro garantiti, con l'inserimento di ulteriori bonus. Questo anche perché la Fiorentina ha diritto al 50% della cessione del classe 2003.