La Roma accelera per Wesley: ultimatum al Flamengo

La Roma intensifica il pressing su Wesley e sul Flamengo. Il club giallorosso ha recapitato un’offerta ufficiale al club brasiliano, ma con una condizione ben precisa: la proposta ha validità fino a lunedì 21 luglio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Roma non intende trascinare la trattativa oltre, decisa a chiudere nei prossimi giorni o a virare su altri profili. La deadline inserita nella proposta è un segnale forte di determinazione, ma anche di urgenza. Wesley è il profilo richiesto da Gasperini per colmare le lacune sulla fascia destra, ma se la trattativa dovesse prorogarsi oltre, la Roma potrebbe cambiare obiettivo. Ora la palla passa al Flamengo. L'accordo con il club è stato praticamente trovato, aggiunge Fabrizio Romano, su una base di 25 milioni più bonus. Il club brasiliano sta temporeggiando per trovare un sostituto e dopo lascerà partire il terzino.