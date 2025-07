Rios, dal Portogallo: sarà un nuovo giocatore del Benfica. Affare da 28 milioni

Richard Rios è pronto a volare in Europa, ma non vestirà la maglia della Roma. Come riporta Record, infatti, il centrocampista colombiano sarà presto un giocatore del Benfica. L'affare per i portoghesi è stato descritto come più difficile del previsto, ma alla fine il Palmeiras ha accettato una proposta da circa 28 milioni di euro. Nelle ultime settimane Rios era stato accostato con decisione alla Roma, salvo un dietrofront negli ultimi giorni a causa dell'irremovibilità del Verdao rispetto alla richiesta da 30 milioni ma soprattutto dell'atteggiamento del centrocampista, che alla dirigenza giallorossa non è piaciuto molto. L'obiettivo della Roma, infatti, è sempre stato quello di portare nella Capitale giocatori che vogliano vestire la maglia giallorossa e sposare il progetto iniziato con gli arrivi di Massara, Gasperini e Ranieri. Domani, ad ogni modo, Rios si metterà in viaggio verso Lisbona per diventare un nuovo giocatore del Benfica.