Mercato Roma, Cherubini può sbloccare l’arrivo di Ghilardi alla corte di Gasp

La Roma, dopo aver ultimato gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, è pronta a concentrarsi sul rafforzamento di altri reparti, in particolare quello difensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Ghilardi, giovane talento del Verona, per il quale il club gialloblù chiede una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Regionale, però, nella trattativa potrebbe rientrare anche il giovane Cherubini, attaccante classe 2004 della Primavera romanista. Il suo inserimento nell’affare potrebbe abbassare le richieste economiche del Verona e facilitare la chiusura dell’operazione. La trattativa potrebbe essere agevolata anche dal procuratore (Michelangelo Minieri) che è lo stesso per tutti e due i giocatori.