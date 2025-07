Roma-Ghilardi, c’è il ‘sì’ del difensore: previsti nuovi contatti con il Verona

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la rotonda vittoria nell'amichevole di ieri pomeriggio contro il Trastevere hanno sicuramente dato una scossa al mercato estivo della Roma. In serata, infatti, è arrivato a Fiumicino El Aynaoui e nelle prossime ore è atteso anche lo sbarco di Ferguson. Per Wesley ci vorrà ancora qualche giorno, mentre si avvicina Daniele Ghilardi. Il 22enne di proprietà dell'Hellas Verona, obiettivo primario per rinforzare la retroguardia giallorossa, ha detto 'sì' al progetto della Roma rispetto ai due club spagnoli che si erano fatti avanti per lui. Lo riporta Fabrizio Romano. Presto sono previsti nuovi contatti tra le due società per provare a definire i termini dell'accordo.