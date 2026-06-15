La stagione della Roma è finita. La Champions è arrivata. E il futuro appare più roseo che mai. Ora è il momento di costruire, di progettare. Servono acquisti, ma anche cessioni per arrivare a quel tesoretto da 60 milioni entro il 30 giugno. Il club giallorosso ha bisogno di liquidità. E più volte è emersa l’idea di sacrificare un big per sistemare i conti. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Manu Koné. Il francese, valutato circa 50 milioni, fa gola a diversi club europei, tra cui l’Arsenal. Proprio i Gunners sembravano la squadra più pronta a tentare l’affondo e a mettere in difficoltà la Roma e lo stesso centrocampista. Il suo nome è circolato a lungo a Londra. Ma ora potrebbe cambiare tutto. Sia perché la Roma e Gasperini vorrebbero tenerlo, sia perché l’Arsenal starebbe virando su un altro obiettivo.

Ed è un giocatore che i giallorossi conoscono bene. Il suo nome è Bouaddi. Con il suo Marocco ha incantato il Mondiale. Ha dominato il centrocampo - contro il Brasile - insieme a El Aynaoui e si è imposto già come uno dei talenti più brillanti del torneo. Ha solo 18 anni. Ha un valore che sfiora i 70 milioni. E qualche mese fa aveva già fatto girare la testa alla Roma nella sfida contro il suo Lille. Ora però può aiutare indirettamente i giallorossi. Perché l’Arsenal dovrà fare i conti con una valutazione altissima. E potrebbe decidere di virare proprio su di lui. I Gunners sarebbero pronti a spingersi fino a 70 milioni. E in questo momento il marocchino sembra essere in leggero vantaggio su Koné.