Rios-Benfica, è fatta: settimana prossima visite mediche e firma

Finisce qui la lunga telenovela che accostava Rios alla Roma. Il centrocampista colombiano andrà al Benfica. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il direttore dei lusitani, Rui Pedro Braz, ha concluso l'accordo con il Palmeiras, rispettando le richieste del club brasiliano (30 milioni) che verranno elargiti in 3 rate. Il Benfica, pagherà il 10% della quota del giocatore. La prossima settimana volerà a Lisbona per visite mediche e firma. La Roma, ora, dovrà virare su nuovi obiettivi per accontentare le richieste di Gasp.