Roma, ecco Ferguson: è sbarcato nella Capitale. Cori e applausi dai tanti tifosi

Gasperini, che ieri aveva manifestato qualche preoccupazione per i ritardi e le difficoltà riscontrate sul mercato in entrata, potrà finalmente contare su nuovi rinforzi

Ore 20:35 - Accoglienza da brividi per l'attaccante irlandese con cori e applausi per lui. L'ormai ex Brighton ha scattato tante foto e firmato maglie e cappellini . Adesso svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Già martedì dovrebbe essere a disposizione di Gasperini per il primo allenamento con la squadra.

Gasperini, che ieri aveva manifestato qualche preoccupazione per i ritardi e le difficoltà riscontrate sul mercato in entrata, potrà finalmente contare su nuovi rinforzi. Con l’arrivo di Ferguson, il tecnico avrà la possibilità di testare sin da subito le nuove forze in campo e lavorare per integrare al meglio i nuovi arrivati nel sistema di gioco della Roma. Questo mercato, seppur partito in salita, sta prendendo forma e sembra offrire finalmente le risposte sperate per l’inizio della stagione.