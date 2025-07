Mercato Roma, occhi su Ghilardi: non convocato per l’amichevole col Rovereto

I giallorossi lo hanno puntato come primo rinforzo per la difesa

Definiti gli acquisti di El Aynaoui e Ferguson, adesso la Roma è concentrato su altri reparti con grande attenzione sulla fascia e sulla difesa. Per la corsia il prescelto è sempre Wesley mentre Ghilardi sembra essere stato individuato come primo rinforzo per il pacchetto di difensori centrali, al momento composto da Mancini, Ndicka, Hermoso e Kumbulla. Il difensore del Verona è stato già cercato dai giallorossi e nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerata. Il classe 2003 oggi non è stato convocato per un'amichevole contro il Rovereto e il suo futuro sembra sempre più lontano da Verona.