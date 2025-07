Mercato Roma, tra le priorità di Gasp un centrocampista difensivo ‘alla De Roon’

La Roma è attivissima sul mercato in queste ore: nella tarda serata di ieri è sbarcato a Fiumicino El Aynaoui, che oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto quinquennale con il club giallorosso. Nella giornata odierna, invece, è previsto lo sbarco di Ferguson (al più tardi domani), che arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni. Ma Massara è operativo almeno su altre due piste: si tratta della trattativa con il Flamengo per portare in Italia Wesley, la cui chiusura è praticamente a un passo, e dell'operazione Ghilardi, per cui sono previsti a breve nuovi contatti con l'Hellas Verona. Le priorità della Roma però, come riporta Calciomercato.it, non finisco qui. Gasperini, infatti, avrebbe richiesto anche un centrocampista con caratteristiche difensive, uno come il De Roon dell'Atalanta, per intenderci, o simile al brasiliano André del Wolverhampton. In mediana è già arrivato El Aynaoui, che dovrebbe accomodarsi al fianco di Koné nel 3-4-2-1 del neo-tecnico giallorosso, ma come racconta l'edizione odierna de Il MessaggeroKessié (accostato ultimamente anche a Juventus e soprattutto Fiorentina) non è scomparso dai radar. Facile immaginare, dunque, come la Roma rimarrà vigile per accogliere eventualmente un nuovo centrocampista.