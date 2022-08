Mercato LIVE Roma: Belotti può arrivare prima della Juve. Stop Kluivert

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. Andrea Belotti è ad un passo dalla Roma tra oggi e domani attesa l'ufficialità, possibile vederlo già allo Stadium . Piccoli rallentamenti in uscita: Felix verso la Cremonese mentre la trattativa Kluivert - Fulham sembra essersi bloccata. Tiago Pinto continua ad essere a caccia del centrocampista: ecco tutti i nomi.

Ore 10.15 - Si è interrotta la trattativa per la cessione di Kluivert al Fulham, un’offerta di 3 milioni più bonus che la Roma ha reputato "offensiva" . (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 9.30 - Per il centrocampo è in corso un vero e proprio casting in cui sono tanti quelli che si stanno proponendo. Tameze del Verona piace già dallo scorso anno: costa circa 12 milioni, prezzo che potrebbe diminuire con l’inserimento di alcuni giovani. (LEGGI LA NEWS)