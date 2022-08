Il Gallo è pronto a cantare. Felix vicino alla Cremonese

La lotta contro il tempo è iniziata nell’instante in cui Wijnaldum si è fratturato la tibia, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In attacco il problema è in via di risoluzione con Andrea Belotti. Pinto conta di chiudere l’operazione-Gallo nelle prossime ore, di certo prima di sabato. Arrivo che va di pari passo con la cessione di Felix alla Cremonese che ha rilanciato a 4 milioni più 1 di bonus.