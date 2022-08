Mercato Roma, contatto con la Juventus per Zakaria: la situazione

I capitolini vogliono il giocatore con la formula del prestito e non vogliono il centrocampista a titolo definitivo

Nella lista desideri della Roma per sostituire Gini Wijnaldum c'è anche il nome di Denis Zakaria . Secondo quanto riportato da goal.com, lo svizzero interessa da tempo ai giallorossi e nelle ultime ore il general manager giallorosso, Tiago Pinto , ha avuto un contatto con la dirigenza della Juventus , che valuta il giocatore circa 20 milioni di euro .

I capitolini però vogliono il giocatore con la formula del prestito e non vogliono il centrocampista a titolo definitivo. Anche il prossimo match di campionato contro i bianconeri potrebbe essere un occasione per parlare in maniera più approfondita di Zakaria.