Mercato, Felix alla Cremonese sblocca Belotti: l’agente a Trigoria tratta con la Roma

Trattativa in chiusura tra la Roma e la Cremonese per il trasferimento di Felix Afena-Gyan . Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha trovato l'accordo definitivo con il lombardi per circa 6 milioni di euro più 3 di bonus, con i capitolini che conservano il 10% sulla futura rivendita della punta. Il ghanese sarà il giocatore più costoso della storia del club e percepirà circa 600mila euro annui.

Con il passaggio dell'attaccante in grigiorosso si sblocca quello di Andrea Belotti alla Roma. Il giocatore ha da tempo un accordo con i capitolini per un triennale da circa 2.8 milioni a stagione a salire. Per definire entrambe le operazioni e sistemare tutti i dettagli ci vorranno ancora circa 24 ore: l'agente del centravanti si trova in questo momento a Trigoria a colloquio con i dirigenti giallorossi per definire i dettagli del contratto. C'è anche la possibiltà che il Gallo sia convocato per la sfida di sabato contro la Juventus.