Mercato Roma, il Tottenham propone Winks a Mourinho

Tra i tanti nomi proposti alla Roma per il centrocampo (si sarebbe offerto anche Pjanic) c'è da annotare la candidatura di Harry Winks del Tottenham, che già in tempi non sospetti era stato cercato dalla società giallorossa. Conte lo vede poco e sarebbe disposto a cederlo anche in prestito, una formula particolarmente gradita alla Roma. Il centrocampista inglese, classe 1996, ha un contratto in scadenza nel 2024 con gli Spurs e conosce bene Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha impiegato ben 41 volte a Londra, un record personale per Winks che spera di avere ancora qualche chance per andare al Mondiale e che sa interpretare bene entrambe le fasi di recupero e inserimento.