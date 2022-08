Juve-Roma, è intreccio Paredes-Zakaria: il duello è già iniziato

Juve-Roma, anche sul mercato. Nell’ultima settimana, che vedrà come apice lo scontro a Torino tra i due club, c’è un intreccio a centrocampo. Reparto che sia i giallorossi sia i bianconeri devono rinforzare dopo gli stop di Pogba e Wijnaldum . C’è una doppia ipotesi: lo sgarbo con lo scippo di Paredes allo sprint finale o l’opportunità (decisamente più concreta) Zakaria che proprio la Juve deve cedere per arrivare all’argentino. Due giocatori diversi, due profili che piacciono a Mourinho tra i tanti che stanno scorrendo sui tablet di Trigoria nella caccia al centrocampista. Per Paredes la Roma trova la strada spalancata dal Psg che gradirebbe dirottare il giocatore nella capitale piuttosto che a Torino tanto da concedere anche il prestito con diritto di riscatto libero al contrario di quanto farebbe coi bianconeri. Pesa tuttavia il discorso legato allo stipendio da 7 milioni, nonostante il Decreto Crescita.

Più percorribile l'altra via. Quella di “aiutare” la Juve a prendere Paredes accogliendo quello Zakaria che la Roma aveva tanto voluto lo scorso gennaio. In questo caso però Pinto sarebbe disposto solo alla formula del prestito con riscatto magari vincolato alle presenze. La Juve per ora valutava solo offerte a titolo definitivo ma l'imminente chiusura del mercato e la paura di perdere Paredes stanno cambiando le carte in tavola. Sullo sfondo restano altri nomi, ma non tutti. Non rispondono all’identikit di dinamismo voluto da Mou ad esempio né Grillitsch né Lukic. Restano fortemente in ballo, invece, sia Tameze sia Soumare. Tiepida, per ora, la risposta alla proposta di Allan che potrebbe però farsi calda col passare dei giorno in caso di mancanza di alternative.