Mercato, Felix sempre più vicino alla Cremonese. Kluivert-Fulham: non è finita

Felix Afena-Gyan è sempre più vicino alla Cremonese. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, per ora sono tre le trattative in cui la Roma si sta focalizzando. La prima e la seconda sono il passaggio del giovane attaccante ghanese che è legata all'ingaggio di Andrea Belotti da parte dei giallorossi e la terza è una novità. Non è ancora finita, infatti, tra il club capitolino e il Fulham per Justin Kluivert: la trattativa sembrava tramontata nelle scorse ore, ma invece sembra tutt'altro che saltata.