Dalla Francia: Roma su Soumare. Il Leicester non lo considera: concorrenza inglese

Un altro nome si aggiunge alla lunga lista di centrocampisti accostati in queste ore alla Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum. Oltre ai vari Paredes, Tameze, Grillitsch, Allan e non solo, spunta il nome di Boubakary Soumaré. Secondo 'Footmercato.net', infatti, i giallorossi starebbero corteggiando il giocatore del Leicester. Classe '99, lo scorso anno ha affrontato la Roma in semifinale di Conference League, ma non è sceso in campo né all'andata né al ritorno.