Caccia al centrocampista: Grillitsch piace, Belotti è vicino

Dopo il ko di Wijnaldum serve un rinforzo: addio al difensore, uno tra Matic e Cristante si abbasserà in caso di necessità. E allora la squadra mercato si è messa subito in moto. Le piste che portano a Lukic (piace molto) e Tameze sono di difficile realizzazione, se non con l’apertura di Torino e Verona ad un prestito senza obbligo (entrambi con la scadenza nel 2024).

E' tornato prepotentemente in ballo il nome di Florian Grillitsch, ex mediano dell’Hoffenheim e punto di riferimento della nazionale austriaca. Alcuni intermediari hanno proposto Saul: l’Atletico Madrid ha aperto alla partenza in prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo rimane quello legato all’alto ingaggio. Sullo sfondo le candidature di Bakayoko, Nandez e di Winks, che il Tottenham lascerebbe partire in prestito.