Mercato, contatti positivi tra la Juventus e il PSG per Paredes

Leandro Paredes si avvicina alla Juventus. Come riferisce Sky Sport, ci sono stati dei contatti positivi tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per l'argentino, seguito anche dalla Roma. I colloqui tra le parti stanno procedendo per portare a termine l'accordo, si lavora ad un prestito con diritto condizionato. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni e poi Massimiliano Allegri dovrebbe avere il suo nuovo rinforzo a centrocampo.