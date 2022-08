Roma, casting a centrocampo. Adesso il preferito è Tameze

Ieri a Trigoria è stata una giornata di riflessione, per rimettere in ordine le idee in vista degli ultimi e delicatissimi giorni di mercato. Per come si sono messe le cose, Pinto non può permettersi di sbagliare un colpo perché i margini di manovra sono strettissimi. Per l’attacco è finalmente alla puntata finale la telenovela di Andrea Belotti. La cessione di Felix alla Cremonese è ai dettagli e si è liberato lo spazio per il Gallo. Interrotta invece la trattativa per la cessione di Kluivert al Fulham, che ha fatto un’offerta di 3 milioni più bonus che la Roma ha reputato "offensiva" .

Per il centrocampo - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - è in corso un vero e proprio casting in cui sono tanti quelli che si stanno proponendo. Tameze del Verona piace già dallo scorso anno: costa circa 12 milioni, prezzo che potrebbe diminuire con l’inserimento di alcuni giovani. Un altro nome è quello di Lukic, in rotta con il Torino e con Juric, che gli ha tolto la fascia da capitano. Interessa anche Makengo dell’Udinese, mentre è solo una suggestione il nome di Radja Nainggolan: la candidatura del belga ha scatenato l’entusiasmo di una parte dei tifosi, ma non della società. Semmai potrebbe arrivare in prestito dal Cagliari l’uruguaiano Nandez. Paredes resta in orbita Juve, che però non può tesserarlo se prima non si libera di Zakaria, vecchio pallino di Pinto che lo avrebbe preso a gennaio scorso. È svincolato Florian Grillitsch, altro calciatore in passato accostato ai giallorossi, ma troppo simile a Cristante e Matic. Difficile che si riapra la trattativa con il Sassuolo per Frattesi, mentre è stato proposto Allan, in uscita dall’Everton.