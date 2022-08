Si blocca la cessione di Riccardi al Latina: non vuole ridursi l’ingaggio

La Roma lavora in uscita anche con gli esuberi più giovani fuori dal progetto. Sembrava fatta per il passaggio di Alessio Riccardi al Latina in Serie C, ma la trattativa si è bloccata. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il classe 2001 non ha intenzione di ridursi l'ingaggio e quindi al momento è tutto in stand-by. Dopo i mesi in prestito al Pescara nel 2020/21, lo scorso anno l'ex astro nascente del settore giovanile romanista è rimasto tutta la stagione da fuori rosa giocando tre partite in Primavera. La Roma vuole cederlo soprattutto per alleggerire il monte ingaggi e lo stipendio di Riccardi è molto pesante. Continuano le difficoltà in uscita per Tiago Pinto.