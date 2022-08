Fulham, solo 3 milioni per Kluivert: per la Roma è un’offerta “offensiva”

Dovevano essere giornate intense per quanto riguarda il mercato in uscita, ed invece si è interrotta la trattativa per la cessione di Kluivert al Fulham, un’offerta di 3 milioni più bonus che la Roma ha reputato "offensiva". Da quanto riporta Il Corriere della Sera gli inglesi hanno offerto ai giallorossi 1/4 del valore di mercato del giocatore (12 milioni) legati a due condizioni: il 50% delle presenze e la salvezza del Fulham.