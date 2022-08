Mercato, dalla Francia: la Roma fa sul serio per Diallo del Psg

Il difensore 26enne non è nei piani del tecnico Galtier e del dirigente Campos

La Roma fa sul serio per Abdou Diallo, difensore del Psg. Il 26enne non è nei piani del tecnico Galtier e del dirigente Campos, che vorrebbero piazzarlo altrove. Secondo quanto riportato dal portale specializzato footmercato, c'è un'offerta concreta del West Ham per il giocatore, ma i giallorossi stanno monitorando attentamente la situazione. Diallo, infatti, piace molto a José Mourinho e la Roma sarebbe pronta a formulare un'offerta con la formula del prestito con obbligo di riscatto negli ultimi giorni di mercato.